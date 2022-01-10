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4 часа назад

Врач назвал четыре опасных симптома сердечной недостаточности

Признаки развития сердечной недостаточности опубликовала газета Le Figaro. Издание ссылается на главу кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля профессора Николя Ламблена.

Врач назвал симптомы сердечной недостаточности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист считает, что недуг можно распознать по четырем признакам. Первый — одышка. На ранней стадии одышка появляется при умеренной физической активности, а затем — даже в состоянии покоя. Врач утверждает, что пациенты зачастую не воспринимают этот симптом всерьез.

«Люди иногда даже не рассказывают о ней лечащему врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме. <...> Но задыхаться вовсе не нормально!» — отметил Ламблен.

Другой характерный признак сердечной недостаточности — набор веса, вызванный задержкой жидкости в организме. Сбой в работе сердца также приводит к отекам нижних конечностей, в частности лодыжек и голеней. Последний опасный признак — сильная постоянная усталость.

«Этот недуг вызывает усталость, но не ту, которую вы ощущаете в конце дня. Вы вдруг начинаете чувствовать усталость от малейшего усилия», — добавил медик.

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Болезни и лекарства,Le Figaro,
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