Могут ли надпочечники устать на самом деле

Согласно социальным сетям и продавцам БАДов, «синдром усталых надпочечников» возникает в результате продолжительного стресса. Органы якобы не справляются с быстрым темпом жизни и «выгорают», а мы расплачиваемся за это плохим самочувствием и апатией. Разбираемся с врачом, зачем нам нужны надпочечники и могут ли они на самом деле устать (спойлер — нет).

Почему «усталые надпочечники» — это миф? Комментирует врач-педиатр и нутрициолог Наталья Зильбер.

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Что такое надпочечники?

Надпочечники — это парные органы конической формы, которые расположены над верхней частью почки. Каждый надпочечник состоит из двух слоев, внешнего и внутреннего.

Зачем нужны надпочечники?

В них вырабатываются такие гормоны, как альдостерон, адреналин кортизол. Остановимся на последнем. Кортизол играет ключевую роль в защитных реакциях организма на стресс, а также регулирует углеводный, белковый, жировой и водно-электролитный обмен.

При возникновении стрессового фактора — болезнь, конфликт, потеря работы — в головном мозгу возникает сигнал тревоги. Он передается в гипоталамус, потом в гипофиз, который и стимулирует надпочечники выделять гормоны.

В кровь выбрасываются кортизол и адреналин — гормоны, которые помогают убежать от угрозы или бороться с ней. Адреналин учащает сердцебиение, повышает кровяное давление, а кортизол вызывает повышение уровня сахара в крови, потому что организму требуется больше энергии в тревожной ситуации.

Как могут надпочечники «устать»?

Никак. Производство кортизола и других гормонов — то, зачем надпочечники существуют в организме. Это их работа — быть связующим звеном в реакции между мозгом и телом.

Например, не может «устать» мозг, печень или кишечник. Если эти органы «устанут» и перестанут работать, мы окажемся в лучшем случае в отделении реанимации. Устать может сам человек, а состояние усталости может сказаться на других органов.

Почему тогда говорят, что надпочечники устают?

«Синдром усталых надпочечников» — выдуманный диагноз. Его нет в МКБ-10 (международный классификатор болезней). Специалисты ведущих медицинских школ, как Гарвардская медицинская школа и исследовательская клиника Мэйо (Mayo clinic) не слышали о таком диагнозе. Крупный обзор клинических исследований также не выявил связи между усталостью и уставшими надпочечниками.

Термин «усталость надпочечников» был введен в обращение в 1998 году Джеймсом Уилсоном, экспертом в области альтернативной медицины. Натуропат считал, что длительное воздействие стресса на организм может истощить надпочечники, а значит и гормонов будет вырабатываться меньше.

Под «синдромом усталых надпочечников» он подразумевал набор неспецифических симптомов: ломота в теле, усталость, слабость, нервозность, нарушения сна и проблемы с пищеварением. Эти симптомы могут сигнализировать о реальных заболеваниях: дефицит витамина D, депрессия, обструктивное апноэ сна. Они также встречаются при недостаточности надпочечников (а это уже реальный диагноз).