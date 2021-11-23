В честь каких героев названы психические отклонения

Жизнь этих людей совсем не похожа на сказку.

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Психические расстройства — всегда большая проблема, которую не всегда можно решить. Тем не менее некоторые расстройства приобрели довольно забавные названия, и на первый взгляд может показаться, что ничего страшного в них нет. Но это только на первый взгляд. Мы решили изучить самые необычные психические отклонения, которые получили названия в честь литературных героев.

Комплекс Золушки

Этот термин появился еще в начале 80-х. Комплекс Золушки проявляется тогда, когда женщина боится независимости. Несмотря на то, что сегодня нет никаких проблем для женщины прекрасно обеспечить себя и без партнера, некоторые представительницы прекрасного пола просто не представляют свою жизнь без мужчины рядом. На подсознательном уровне женщина боится взять ответственность за жизнь в свои руки. Как правило, комплекс Золушки присущ женщинам с тревожным типом личности.

Синдром Алисы в Стране чудес

Данное состояние вызывает чуть больше тревоги, так как люди с данным синдромом не способны реально оценить форму и размер предмета перед ними, что приводит в довольно опасным ситуациям, когда необходимо пройти дальнее расстояние на улице. Однако синдром Алисы чаще всего встречается у детей и подростков, с возрастом, как правило, все проходит. И тем не менее бывают случаи, когда расстройство сохраняется на всю жизнь.

Синдром Питера Пэна