Названы признаки повышенного уровня холестерина

О высоком уровне холестерина в крови может сигнализировать покалывание в пальцах, сообщает издание Express, ссылаясь на слова доктора общей практики Рахула Агравала.

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Врач заявил, что одним из симптомов повышенного холестерина в крови являются болезненные ощущения в пальцах рук и ног, а также покалывание в конечностях. Эксперт объясняет это тем, что такие ощущения возникают вследствие скопления холестерина, которое ведет к закупорке сосудов. Это в свою очередь может привести к сердечному приступу или инсульту.

Коллега Рахула Агравала, доктор Кевин Мартинес, отметил, что также одним из признаком повышенного холестерина в крови могут быть жировые наросты (ксантомы) на теле, которые напоминают разного размера плоские шишки под кожей. Чаще всего ксантомы не вызывают неприятных ощущений, но иногда прикосновение к ним болезненно, а места их образования зудят.