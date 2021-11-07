Безобидный симптом может стать предвестником рака

Дерматолог Яэль Адлер из Германии назвала самый безобидный симптом, который может являться предвестником рака. Это постоянный зуд кожи, который может не восприниматься серьёзно, сообщает Пятый канал.

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Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак, — сказала доктор.

Медик обратила внимание, что ни один орган так явно не сигнализирует о признаках проблем со здоровьем, как кожа. Появление прыщей, покраснений, раздражений — повод немедленно посетить дерматолога или терапевта. В связи с этим Адлер призвала как можно внимательнее относится к изменениям на коже, так как они могут свидетельствовать о нарушениях работы внутренних органов и наличии серьёзных заболеваний.

Врач добавила, что высыпания и акне могут быть следствием сбоев в работе внутренних органов. Экзема может быть признаком дисфункции желудка или кишечника.