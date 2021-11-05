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Какие болезни можно определить по локтям

Мария Иглина
3 часа назад

Сухая кожа на локтях может быть не только поводом воспользоваться увлажняющим кремом, но и обратиться к профильному специалисту. "Рамблер" расскажет, какие болезни можно определить по коже на локтях.

Какие болезни можно определить по локтям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, участок кожи на локтях может многое сказать о состоянии внутренних органов. Первый признак, что нужно обратиться к врачу, это появление покраснений, бляшек, зуда и трещин. А что касается чрезмерной сухости и шелушения в области локтей, то чаще всего это признаки того или иного дерматологического заболевания, например, псориаза.

Если же сухость слишком сильная и к нему добавилось покраснение и зуд, то такие признаки могут говорить об ихтиозе, который требует применения специальных увлажняющих средств-эмоллиентов. В этом случае необходимо обратиться к дерматологу.

А эндокринолога стоит посетить, если сухость и морщинистость локтей появились при похудении на фоне нарушения метаболизма. Также к этому специалисту необходимо обратиться, если сухость кожи сопровождается изменением ее цвета, поскольку такие симптомы могут быть признаком кратковременного или продолжительного снижения чувствительности клеток к инсулину.

Стоит отметить, что ухаживать за кожей, используя при этом увлажняющие и защитные средства нужно и в тех случаях, если вас ничто не беспокоит.

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