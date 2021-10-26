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Усики у женщин: как избавиться и причины появления

Мария Иглина
3 часа назад

Легкий пушок у женщин над верхней губой — это нормально, а вот избыточный рост усиков и волос на подбородке говорит о ряде проблем в организме. "Рамблер" расскажет, в чем может быть причина появления такой растительности и можно ли от нее избавиться.

Усики у женщин: как избавиться и причины появления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Некоторые эксперты считают, что такой рост волос в местах, где их быть не должно, могут спровоцировать такие заболевания, как поликистоз яичников, гипотериоз и метаболический синдром. Поликистоз яичников — синдром, при котором нарушена функция работы яичников. Гипотериоз развивается при низкой концентрации гормонов щитовидной железы. А метаболический синдром включает в себя несколько состояний, например, ожирение, гипергликемия и повышенное артериальное давление. Для перечисленных заболеваний характерно появление растительности в так называемых "мужских" зонах.

Если вы заметили рост волос в непривычных местах, то следует обратиться к терапевту, который направит вас на анализы, УЗИ, а затем к профильным специалистам — гинекологу и эндокринологу.

Избавиться от такой растительности можно любым привычным способом. Так, можно использовать депиляцию, однако после такого метода могут появиться вросшие волоски, а процедуру придется повторять несколько раз в неделю. Так можно обратиться к салонным вариантам — электроэпиляция или лазерная эпиляция. Однако перед той или иной процедурой уточните, есть ли у вас к ней противопоказания.

Стоит отметить, что в первую очередь необходимо найти корень проблемы и уже затем решать ее. А для этого нужно обратиться к профильному специалисту, который вас проконсультирует и назначит лечение.

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