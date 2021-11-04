Как распознать и лечить синдром хронической усталости

От 17 до 24 млн людей по всему миру страдают от синдрома хронической усталости. Более 90% больных не знают о диагнозе, списывая симптомы на обычное переутомление. «Рамблер» узнал у врача и психиатра, как распознать и победить болезнь.

Что такое СХУ

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Для начала, синдром хронической усталости — это не длительное переутомление, а заболевание. Его проявления влияют на жизнь, отношения, хобби и работу. Больной СХУ выглядит как обычно, однако у него нет сил на выполнение самых простых задач.

Точные причины возникновения СХУ неясны. Ученые предполагают, что причиной может служить длительный стресс, вирусы, дефицит питательных веществ или аллергия. Не исключено, что сработать может и совокупность факторов.

Комментирует Анастасия Шагарова @dr.shagarova, врач-терапевт, нутрициолог, кинезиолог.

Синдром хронической усталости — это когда человек не может восстановиться после обычного сна и постоянно просыпается разбитым. Это низкий уровень энергии независимо от отдыха, повышенная нервозность, резкая реакция на какие-либо ситуации. Какие-то простые вещи человек воспринимает агрессивно.

Признаки СХУ

бледное лицо, уставший вид;

отсутствие ощущения отдыха после полноценного сна;

постоянные головные боли;

повышенная сонливость;

бессонница;

постоянные простуды и аллергии;

снижение умственных способностей, памяти, концентрации;

воспаленные лимфатические узлы;

мышечная боль.

Симптомы СХУ схожи с проявлением анемии, вегетососудистой дистонии, нарушения кровообращения, сердечной недостаточности. Для точного диагноза необходима консультация врача.

Кто подвержен СХУ

Трудоголики и люди, которые не умеют распределять свое время, выделять время на отдых. У большинства людей СХУ связано с профессиональным выгоранием: человек так нагружает себя работой, что уже испытывает удовольствия от рабочего процесса.

Комментирует Михаил Валуйский, врач-психиатр, психотерапевт.

Академик Анохин разработал теорию функциональной системы для оценки человека. Работоспособность человека идет поэтапно. Первый этап — обрабатывание, работоспособность довольно низкая. Второй этап — максимальная работоспособность, третий этап — снижение работоспособности из-за усталости. Четвертый этап — это последний рывок, повышение работоспособности «на нервах». И последний этап — стойкая утрата работоспособности, вплоть до ее утраты.

Если мы себя загоняем до этапа конечных нагрузок, то организм за день отдыха уже не может в нейронах переработать последствия утомления. Потому что утомление — это не психологическая проблема, а вполне конкретные физиологические изменения в клетках.

Достаточно работать больше, чем положено по трудовым нормам, думать о работе в свободное время. Клетки работают в напряжении, поэтому истощение наступает гораздо быстрее.

При хроническом переутомлении незаметно для нас самих снижаются профессиональные навыки, острота ума, память, операторская деятельность, возможность сконцентрироваться. Как работники мы становимся хуже.

Как лечить

При лечении СХУ применяют комплексный подход. Так как причины заболевания неясны, лечение направлено на ликвидацию симптомов. Врачи и пациент выстраивают режим отдыха, добавляют умеренные физические нагрузки и массаж, планируют сбалансированную диету. Если причина в аллергии или вирусах, то к вышеперечисленному добавляют лекарства и антибиотики. Важно, чтобы терапия проходила под наблюдением врача.

Комментирует Анастасия Шагарова.

Большинство людей с синдромом хронической усталости имеют проблемы со сном. Необходимо провести коррекцию сна, отрегулировать распорядок дня. Лучшая разгрузка для человека – это смена вида деятельности. Если это умственный труд – сменить физическим, если это физический труд – сменить умственным.