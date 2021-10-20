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Холодные руки назвали признаком серьезных заболеваний

Lenta.ru
39 минут назад

Врач флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян заявил, что холодные руки могут стать сигналом проблем со здоровьем. При таком симптоме в первую очередь необходимо понять, почему он возник, передает «Пятый канал».

Холодные руки назвали признаком серьезных заболеваний
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик объяснил, что в некоторых случаях холодные руки являются физиологической нормой — например, в холодное время года, при низкой температуре воздуха. «Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем», — подчеркнул он.

Азатян назвал холодные руки признаком таких серьезных заболеваний, как атеросклероз и сахарный диабет. Кроме того, этот симптом может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы и других гормональных сбоях. Холодные руки также наблюдаются при болезни Рейно, когда нарушается кровоснабжение кистей рук и стоп; у курящих людей и у пациентов с пониженным артериальным давлением.

«Причин может быть достаточно много, и чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина»,

— посоветовал эксперт.

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