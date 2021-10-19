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С каким смертельным заболеванием может быть связана икота

Катерина Саломе
2 часа назад

Британские врачи заявили об опасно частой икоты. По словам специалистов, она может быть симптомом рака пищевода. Об этом сообщает Express.

С каким смертельным заболеванием может быть связана икота
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В большинстве случаев икота не что иное, как последствие чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Тем не менее в некоторых случаях она сигнализируют об онкологии. К врачу стоит незамедлительно обращаться в том случае, если приступ икоты длится свыше 48 часов.

"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины",

– подчеркнул доктор Хуссейн Абдех.

Есть люди, которые уверены в том, что рак возникает от обиды. Ранее мы писали о том, как врачи относятся к психосоматике.

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