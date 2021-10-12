Врач назвал причины появления ночного кашля

Кашель — это рефлекс, который нельзя контролировать и успокоить «силой мысли». Если вас беспокоит ночной кашель, то это не обязательно проявление ОРВИ или заболевание дыхательных путей. Иногда он возникает от неочевидных причин.Особенный дискомфорт может вызвать приступ кашля ночью. В случае, если человек не болен респираторным заболеванием, астмой или аллергией, то такой кашель могут взывать внешние раздражители. Например, пересушенный воздух в комнате или неудобная подушка.