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Врач назвал причины появления ночного кашля

Letidor.ru
34 минуты назад

Кашель — это рефлекс, который нельзя контролировать и успокоить «силой мысли». Если вас беспокоит ночной кашель, то это не обязательно проявление ОРВИ или заболевание дыхательных путей. Иногда он возникает от неочевидных причин.Особенный дискомфорт может вызвать приступ кашля ночью. В случае, если человек не болен респираторным заболеванием, астмой или аллергией, то такой кашель могут взывать внешние раздражители. Например, пересушенный воздух в комнате или неудобная подушка.

Врач назвал причины появления ночного кашля
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Высокое положение головы во время сна создает сдавление гортани, и слюна, которую мы должны проглатывать попадает в полость гортани, из-за этого возникает кашель. Если у вас приступы ночного кашля и высокая подушка, то ее лучше заменить»,

— рассказал врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев в интервью телеканалу «Москва 24».

Сильный кашель может вызвать и стресс на работе: спазм шейных позвонков «уходит» в мышцы спины и вплетается в диафрагму, в результате, при вдохе можно даже закашляться.

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