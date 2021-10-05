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Врач рассказал, какие болезни могут вызвать зубную боль

Letidor.ru
5 часов назад

При возникновении зубной боли стабильное и спокойное состояние человека нарушается. Естественно, каждый старается ее снять или заглушить. Но, любая боль — это сигнал, который говорит о сбое в организме. Этот сигнал позволяет выявить патологию на ранней стадии и обратиться к врачу.

Какие болезни могут вызвать зубную боль
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Зубная боль не всегда говорит о проблемах стоматологического характера. Иногда, челюсть может ныть из-за воспаления тройничкового нерва или даже гайморита. Но есть симптомы, при которых нужно срочно обращаться не к дантисту, а к кардиологу.

«Если зубная боль в левой части нижней челюсти не снимается обезболивающими препаратами, то это может говорить об остром состоянии. Боли в сердце могут отдавать в руку, лопатку и даже в область челюсти»

— рассказала врач-терапевт Елена Соломатина в интервью телеканалу «Москва 24».

Пытаться заглушить такую боль самостоятельно ни в коем случае нельзя, необходимо пройти обследование у врача-кардиолога, потому что это может быть началом сердечного приступа или свидетельствовать об инфаркте.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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