4 мифа о болезни: как псориаз поражает кожу и суставы

В основе псориаза лежит воспалительный процесс в коже, но затем воспаляются структуры костно-суставного аппарата. "Рамблер" развеет основные мифы о заболевании.

Псориаз – кожное заболевание

Псориаз — это хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. Но, к сожалению, он только выглядит, как кожное заболевание. У каждого 4-го пациента с псориазом развивается псориатический артрит. При отсутствии лечения может дополнительно поражать ногти, суставы, позвоночник и сухожильно-связочный.

Псориаз и ПсА не лечатся

Псориаз и ПсА считаются хроническими аутоиммунными заболеваниями, которые не вылечиваются. Однако пациент может добиться ремиссии как кожного, так и суставного процесса. Для этого необходимо обратиться к дерматологу и ревматологу. Лечение заключается в подавлении ошибочного иммунного ответа организма, снятии болевого синдрома и воспаления тканей.

Псориаз заразен

Кожные бляшки могут выглядеть неприятно, но заразиться псориазом невозможно. В основе псориаза и ПсА отсутствует инфекционное начало, поэтому можно спокойно посещать один бассейн, общественные места и пользоваться одной посудой. Если у родителей есть псориаз, болезнь вовсе необязательно появится у детей, но шансы на это повышаются. При этом псориаз не влияет на детородную функцию и не является препятствием для беременности.

Псориаз и солнце