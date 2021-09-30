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4 мифа о болезни: как псориаз поражает кожу и суставы

Даша Краснова
5 часов назад

В основе псориаза лежит воспалительный процесс в коже, но затем воспаляются структуры костно-суставного аппарата. "Рамблер" развеет основные мифы о заболевании.

4 мифа о болезни: как псориаз поражает кожу и суставы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Псориаз – кожное заболевание

Псориаз — это хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. Но, к сожалению, он только выглядит, как кожное заболевание. У каждого 4-го пациента с псориазом развивается псориатический артрит. При отсутствии лечения может дополнительно поражать ногти, суставы, позвоночник и сухожильно-связочный.

Псориаз и ПсА не лечатся

Псориаз и ПсА считаются хроническими аутоиммунными заболеваниями, которые не вылечиваются. Однако пациент может добиться ремиссии как кожного, так и суставного процесса. Для этого необходимо обратиться к дерматологу и ревматологу. Лечение заключается в подавлении ошибочного иммунного ответа организма, снятии болевого синдрома и воспаления тканей.

Псориаз заразен

Кожные бляшки могут выглядеть неприятно, но заразиться псориазом невозможно. В основе псориаза и ПсА отсутствует инфекционное начало, поэтому можно спокойно посещать один бассейн, общественные места и пользоваться одной посудой. Если у родителей есть псориаз, болезнь вовсе необязательно появится у детей, но шансы на это повышаются. При этом псориаз не влияет на детородную функцию и не является препятствием для беременности.

Псориаз и солнце

Врачи замечают, что с наступлением солнца, проявления псориаза стихают, но иногда загар работает и против пациентов. Поэтому важно контролировать схему лечения псориаза в зависимости от самочувствия пациента и внешних обстоятельств. Например, все также необходимо использовать солнцезащитный крем.

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