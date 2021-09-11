Инструкция: как выровнять давление в межсезонье

Метеочувствительные люди хуже себя чувствуют в межсезонье, когда погода неустойчива и постоянно преподносит сюрпризы. По статистике, осенью и весной в больницы поступает больше пациентов с гипертоническим кризом, чем зимой и летом. Инфаркты и инсульты также чаще происходят в промежуточное время года, когда сосуды и сердце не справляются с постоянными переменами.

Кризисные состояние и просто плохое самочувствие можно предупредить. Важно не только регулярно наблюдаться у врача, но и следить за здоровьем самостоятельно. «Рамблер» собрал советы, которые помогут выровнять давление осенью без таблеток.

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Почему в межсезонье так часто скачет давление

Возьмем, к примеру, осень. В первые месяцы сезона погода напоминает то лето, то раннюю зиму. В один день тепло и сухо, в другой — холодно и сыро. Такие перемены в погоде влияют на потоки воздуха: теплый поднимается, холодный опускается, в результате чего атмосферное давление скачет вверх и вниз. Наше артериальное давление под влиянием атмосферного также меняется: сосуды расширяются и сокращаются, подстраиваясь под переменчивую погоду.

Особенно остро скачки в давлении чувствуют метеозависимые люди, гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как понять, что у вас сезонные перепады давления

Люди ощущают скачки давления по-разному. Одни вообще ничего не ощущают, другие не могут работать и выйти из дома. Ориентируйтесь на внутренние ощущения: бывало ли такое состояние раньше? При каких обстоятельствах? Если подобное самочувствие наблюдалось в другое межсезонье, в климате с переменчивой погодой, вероятно, дело в давлении. Если же самочувствие не зависело от погоды за окном, дело в чем-то другом. Однако давление проверить все равно не помешает: гипертония часто сопровождает заболевания сердца и сосудов.

Симптомы повышенного и пониженного давления

Головные боли;

Шум в ушах;

Тяжесть в затылке;

Покраснение кожи;

Тяжесть за грудиной;

Раздражительность;

Апатия;

Депрессивные эпизоды;

Холодный пот.

Нормальное артериальное давление у взрослых — в пределах от 110\70 до 130\85 мм. рт. ст.

Пониженное давление (гипотония) — ниже 100\60;

Повышенное давление (гипертония) — больше 140\90 мм. рт. ст. Необходимо учитывать и личные особенности: иногда проблемы с давлением связаны с взрослением или старением. С возрастом показатели давления повышаются: это связано с работой сосудов. В переходные периоды — подростковый возраст и менопаузу — давление скачет из-за внутренних изменений, а не из-за внешних факторов.

Советы

Двигаться при любом удобном случае. Физическая нагрузка в адекватных пределах тренирует сердце и сосуды. Спортивные тренировки несколько раз в неделю — это вариант, который рекомендуют врачи и фитнес-тренеры. Однако не у всех есть время для спорта и достаточный уровень подготовки, чтобы выйти на пробежку или дойти до зала. Простые действия заменят занятия физкультурой: активно убраться в комнатах, потанцевать под любимую музыку, пройтись до более дальнего магазина, дойти до этажа пешком, а не на лифте. Помните, что любая активность должна приносить еще больше энергии, а не выматывать.

Питаться сытно и здорово. Начните с выравнивания пищевых привычек: ешьте достаточно, но не переедая, и когда этого требует организм.

Далее добавляйте в рацион продукты, которые богаты калием, кальцием и магнием. Эти вещества способствуют снижению давления.

Калий содержится в: мясо, крупы, картофель в мундире, зеленый горошек, морковь, тыква, свекла, редька, перец, огурцы, авокадо, петрушка, шпинат;

содержится в: мясо, крупы, картофель в мундире, зеленый горошек, морковь, тыква, свекла, редька, перец, огурцы, авокадо, петрушка, шпинат; Кальций содержится в: молоко, сыры, йогурт, лосось, сардины, фасоль, бобы, злаки;

содержится в: молоко, сыры, йогурт, лосось, сардины, фасоль, бобы, злаки; Магний содержится в: листовые овощи, малина, ежевика, клубника, бананы, лимоны, яблоки, курага, кунжут, орехи, семечки подсолнуха, соя.

Не хотите отказываться от пирожных или чипсов — не надо. Лучше увеличить количество полезной еды в рационе, нежели полностью отрезать себя от «вредной».

Ограничить потребление соли, чая, кофе. Эти продукты задерживают жидкость в организме. Сосуды набухают и сужаются, в результате чего перестают нормально функционировать. Достаточно сократить потребление продуктов не навсегда, а на время, пока погода не станет более стабильной.

Контролируйте артериальное давление в течение нескольких недель. Так вы сможете проследить, в какие дни организм реагирует на давление острее. Потом это знание поможет планировать день без ущерба для продуктивности. Зная, что сегодня будет дождь, вы можете заранее принять таблетку от головы или сократить потребление соленого.