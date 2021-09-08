Стыд и серьезные болезни: о чем говорят проблемы со стулом

Заболевания толстого кишечника не всегда проявляют себя острой болью. Поэтому начальные фазы расстройств люди предпочитают лечить самостоятельно или ждут, что пройдет само. "Рамблер" расскажет, о чем говорят проблемы со стулом.

Все начинается с ощущения жжения, дискомфорта в кишечнике, возможно появление слизи или помарок крови. Обратиться к врачу лучше сразу, потому что от работы кишечника зависит состояние всего организма.

Видео дня

Главная причина, которая мешает записаться на прием, это стыд. Но к проктологу важно относиться, как и к любому другому врачу, который решает определенный пул проблем, о которых мы расскажем подробнее.

Запор

При запорах наблюдаются сложности с дефекализацией. Напомним, что нормальным считается опорожнение кишечника один или два раза в день. В таком случае, вы скорее всего пьете нормальное количество воды и ешьте достатчно клечатки. Запоры зачастую приводят к анальным трещинам. А наличие частых запоров говорит о возможности образования каловых завалов или кишечной непроходимости. Это опасно для жизни.

Боли в животе

Боли в животе и в паху часто сопровождают органические и функциональные нарушения в толстом кишечнике. Боль всегда говорит о воспалительном процессе и требует срочного осмотра врача. Так как возможно развитие перетонита или нагноения.

Кровянистые выделение

Алая кровь говорит о наличии анальной трещины, срыве полипа или кандиломы или возникновении геморроя. А вот кровь в составе стула должна натолкнуть на мысль о возможной опухоли. Однако такие массы бывают и при неспецифическом колите и дивертикулезе. Чем выше отдел поражения, тем однороднее и темнее будут выглядеть кровяные сгустки в кале.

Выделения слизи или гноя

Такие выделения бывают либо постоянными, либо появляются при опорожнении кишечника. Чаще всего это становится признаком образования свища в заднем проходе. При постоянном выделении слизи и болях можно предположить недостаточность сфинктера. В этом случае образуются многочисленные эрозии и трещины, что приносит зуд и боли

Расстройство стула

Понос и метеоризм сопровождает более легкие заболевания кишечника, частый признак дисбактериоза. Однако расстройство стула может сочетаться с другими симптомами, например запорами или различными выделениями. Так происходит при обострении колитов, СРК.

Тенезмы

Так называют ложные позывы к опорожнению кишки. Позывы могут быть частыми, настойчивыми и утомляющими. Характерны для возбужденной моторики прямой кишки, становятся следствием воспаления слизистой оболочки анального отдела.