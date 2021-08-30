Правда или вымысел: почему дрожжи опасны для здоровья

Все мы едим хлеб, который в оригинале делается на закваске. Закваска состоит из симбиотической культуры дрожжей и молочнокислых бактерий. Она и придает хлебу специфический вкус. Но все чаще можно услышать информацию о вреде дрожжей. "Рамблер" узнал, правда ли, что дрожжи опасны для организма.

Дрожжи — это одноклеточные грибы, которые живут на поверхностях плодов, фруктов или ягод. Они здорово приспосабливаются и очень быстро размножаются. Сегодня в пищевой индустрии используют четыре вида грибов — пивные, молочные, винные, хлебопекарные.

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Диетологи считают, что искусственные дрожжи опасны, потому что были созданы для наращивания производственных объемов. Наши предки использовали только натуральные закваски из пшеницы, солода, овса и изюма, поэтому деревенский хлеб казался нам таким вкусным.

Дело в том, что искусственно выведенные дрожжи устойчивы к высоким температурам и в процессе приготовления не погибают. Попадая в организм, они начинают отравлять здоровые клетки и истощают их.

Также присутствие дрожжевых продуктов в ежедневном рационе чревато образованием кислой среды, а в результате это приводит к язве, гастриту и нарушениям работы кишечника.

Дрожжевые грибы способствуют развитию заболеваний печени, сердца и легких. Из-за этих грибов могут образовываться тромбы, так как они нарушают процесс кровообращения.

Из-за чрезмерно активного размножения и роста грибов в кишечнике образуется гнилостная флора, а это провоцирует падение иммунитета. Некоторые эксперты утверждают о взаимосвязи онкологии и употреблением дрожжевых продуктов.

Нашу еду можно разделить на три категории. Пища, в которой точно есть дрожжи. Продукты, где дрожжи присутствуют в определенных условиях. И свободная от грибов пища.

К первой и второй группе относятся хлебобулочные изделия, пиво, сидр, кожица фруктов, виноградный сок, вино, торты, пончики, шоколад и соевый соус. Эти продукты надо ограничивать в рационе, особенно это касается хлеба и сладкого.