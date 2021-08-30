Что такое болезнь Рейно и насколько она опасна

Впервые это заболевание было описано в 1862 году французским врачом Морисом Рейно, по имени которого и получило свое название. Что же это за заболевание и насколько оно опасно, читайте в материале “Рамблера”.
Болезнь Рейно сопровождается выраженным сокращением сосудов. Чаще всего спазм, в результате которого нарушается кровоснабжение, поражает пальцы рук и ног, но иногда затрагивает и части лица: нос, уши, подбородок. Симптомы болезни похожи на те, что возникают у здоровых людей при обморожении: кожа конечностей меняет свой оттенок. Это может произойти последовательно до трех раз: белеет от плохого притока крови, синеет от венозной гиперемии и краснеет, когда возвращается нормальный кровоток.
В отличие от обычного обморожения, у пациентов с болезнью Рейно спазм начинается при самых незначительных контактах с холодом. Конечности могут начать менять оттенок при касании холодной поверхности или работающем кондиционере. Рецидив может произойти и при стрессе.
При своевременном лечении болезнь Рейно для подавляющего числа пациентов не представляет серьезной опасности. Но определить и взять заболевание под контроль необходимо на начальном этапе. Если же случай уже запущенный, это может грозить развитием инвалидности и даже возможностью ампутации пальцев (или других конечностей).