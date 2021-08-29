Признаки, свидетельствующие о приближении смерти

Европейские ученые назвали ряд признаков, которые могут символизировать о приближающейся смерти. В частности, об этом могут свидетельствовать сложности при выполнении повседневных действий.

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Французские и британские ученые провели исследование, в котором приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 35 до 55 лет. Ученые изучали скорость их ходьбы, вставания со стульев и силу хвата, сообщает РИА Новости.

В частности, говорится об исследовании, проведенном в 2019 году, когда ученые посчитали количество смертей и сопоставили этот показатель со своими данными. Так ученым удалось выяснить, что о скором наступлении смерти могут свидетельствовать трудности при выполнении повседневных рутинных действий.