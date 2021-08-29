Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученые назвали ряд неочевидных признаков, свидетельствующих о приближении смерти

runews24.ru
32 минуты назад

Европейские ученые назвали ряд признаков, которые могут символизировать о приближающейся смерти. В частности, об этом могут свидетельствовать сложности при выполнении повседневных действий.

Признаки, свидетельствующие о приближении смерти
Фото: DepositphotosDepositphotos

Французские и британские ученые провели исследование, в котором приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 35 до 55 лет. Ученые изучали скорость их ходьбы, вставания со стульев и силу хвата, сообщает РИА Новости.

В частности, говорится об исследовании, проведенном в 2019 году, когда ученые посчитали количество смертей и сопоставили этот показатель со своими данными. Так ученым удалось выяснить, что о скором наступлении смерти могут свидетельствовать трудности при выполнении повседневных рутинных действий.

Об этом также говорит и уменьшение скорости ходьбы. Своевременное проведение подобных скринингов может изменить ситуацию с продолжительностью жизни людей, возраст которых превышает 60 лет.

Болезни и лекарства,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители