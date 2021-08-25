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Диарея и вши: 5 болезней, которые возникают из-за грязных рук

Даша Краснова
1 час назад

Не зря нас с детства учат мыть руки с мылом и не трогать лицо. Распространение коронавирусной инфекции показало это еще раз. Однако не только вирусные заболевания можно "подхватить", потерев глаза или нос. "Рамблер" расскажет о других неприятных заболеваниях.

Диарея и вши: 5 болезней, которые возникают из-за грязных рук
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Конъюнктивит

Вообще помимо конъюктивита, который проявляется в виде воспаления слизистой оболочки глаза, грязные руки отвечают за большинство проблем с глазами. Это может быть и ячмень, и халязион, и даже ресничные вши. Поэтому важно не только мыть руки, но и использовать свое полотенце, а также не делить косметику с подругами.

Дизентерия

Острая бактериальная кишечная инфекция знакома многим. Больному достаточно потрогать посуду, дверные ручки, полотенце, выключатели, телефонную трубку, чтобы заразить других людей. Не доверяйте чистоте предметов в гостях, всегда лучше подстраховать себя и помыть руки лишний раз, воспользоваться санитайзером или антибактериальной салфеткой.

Ротавирусная инфекция

Самое распространенное заболевание, которое знакомо каждому из нас. Ротавирус опасен, так как может привести к обезвоживанию. Обычно инфекция передается через пищевые продукты и грязные руки. В качестве профилактики можно мыть фрукты и овощи не только водой, но и специальным гелем.

Гепатит А

Из всей группы гепатитов гепатит А наименее опасный, так как не имеет свойства переходить в хроническую форму. Однако ничего приятного в этом заболевании нет, наверняка всем знакома желтуха. Именно так и проявляет себя гепатит. Его чаще всего можно поймать, воспользовавшись уборной. Так как любая уборная — это рассадник бактерий.

Гельминтоз

Старые добрые глисты вполне могут попасть в организм через немытые руки, грязную воду или зараженные продукты питания. Паразиты могут годами существовать в организме человека и никак себя не выдавать. При этом такое соседство опасно для жизни человека, так как они отравляют организм продуктами своей жизнедеятельности и серьезно нарушают работу того органа, в котором поселяются.

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