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Выявлено негативное последствие приема антибиотиков

Lenta.ruиещё 4
4 часа назад

Восстановление микрофлоры кишечника после курса антибиотиков связано со снижением продолжительности жизни у мышей, выяснили австралийские исследователи. Работа ученых опубликована в журнале Cell Reports.

Выявлено негативное последствие приема антибиотиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

B ходе своего исследования специалисты изучали долгосрочные эффекты от введения мышам на раннем этапе жизни антибиотиков. Наблюдали за подопытными от начала приема препаратов — ампициллина и неомицина — вплоть до преклонного возраста (102 недель). Антибиотики серьезно сокращали разнообразие микробиома, после чего кишечник заселялся, как правило, одним из двух наборов микробиоты, обозначенных исследователями как PAM I и PAM II соответственно.

У мышей с PAM II в дальнейшем наблюдалась повышенная устойчивость к инсулину, что указывает на нарушения обмена веществ и усиление воспалений в различных тканях, в том числе в печени и мозге. Сокращалась у них и выработка антител после вакцинирования от гриппа. Эти мыши умирали примерно в два раза быстрее собратьев с PAM I — даже притом, что в обоих случаях состав кишечного микробиома впоследствии возвращался к норме.

«Результаты [исследования] говорят о том, что тот тип микробиома, который заселяет кишченика после [введения] антибиотиков обладает возможностью перепрограммирования иммунной системы млекопитающих с длительными последствиями, в том числе и для продолжительности жизни», — отметил ведущий автор исследования, профессор Университета Флиндерса Дэвид Линн.

Болезни и лекарства,
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