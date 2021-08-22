«Рак от обиды»: как врачи относятся к психосоматике

Фраза о том, что "рак возникает от обиды" преследует людей, столкнувшихся с диагнозом, постоянно. Люди склонны мистифицировать проблемы и связывать их возникновение с психосоматикой. "Рамблер" выяснил, может ли сила мысли запустить аутоиммунный процесс.

Психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение телесных заболеваний. Однако к доказательной медицине это направление, конечно, не относится. Об этом подробнее рассказала Анастасия Мартынова, Онколог-Гематолог, США.

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Психосоматика

Врач пояснила, что разговоры о психосоматике можно вынести в разряд трудных, из-за того, что люди с самого начала путаются в терминологии. То есть и пациенты, и сочувствующие не совсем понимают, о чем говорят.

"Психосоматическое заболевание — заболевание которое вызвано эксклюзивно психологическими факторами и не имеет медицинской этиологии. Чаще всего такие заболевания встречаются у детей. При психосоматическом заболевании нет объективных фактов наличия заболевания (изменения анализа крови, снимков и т.д. Все заболевание представляет собой симптомы данного пациента", - рассказала врач.

Мартынова также объяснила, что "рак из-за обиды" вряд ли сможет возникнуть и рассказала, откуда берет начало этот миф.

"Существует миф, что рак вызывает "психосоматика", но при психосоматике мы не можем объективно увидеть опухоль. Данный миф берет своё начало с 1900х годов в Германии, где известный доктор-психосоматик Гроддек проводил лечение терминальных онкологических больных путём психоанализа.

Согласно его теории, женщины страдали раком из-за подавления импульсов сексуальных желаний. И своих работах он называл рак у женщин "несостоявшаяся беременность".

При этом врач объяснила, что люди пытаются объяснить свою болезнь самыми разными путями, так как психика старается защититься от кризисной ситуации. Однако, если особых проблем в жизни у человека нет, зато есть вредная привычка, она вполне может стать причиной для объяснения рака. Хотя совсем не факт, что эти факторы связаны в реальности.

"Человек, встречаясь с большим жизненным потрясением включает защитные психологические механизмы, один из которых рационализация— способ рациональным путём объяснить причину происходящего. Интересно, что курильщики, с раком легких редко утверждают, что их диагноз является результатом чего-либо другого, так как они имеют причину — курение", - объяснила Мартынова.

Может ли стресс вызвать рак

Под "обидой" люди зачастую подразумевают не столько обиду, сколько спектр негативных эмоций или стресс, который может влиять на здоровье человека. Но до сих пор нет достоверных исследований, которые могли бы доказать корреляцию между стрессовыми состояниями и возникновением новообразований.

Японское исследование 2017 года, в котором участвовали более 100 тысяч человек, не нашло взаимосвязи кратковременного стресса и онкологических заболеваний. При этом ученые обнаружили, что у 10% мужчин с онкологией присутствовали факторы хронического стресса.

"Хронический стресс нарушает функции иммунной системы, подавляя клетки иммунитета ответственные за защиту от рака. Уже существуют доказательства, что хронический стресс во время лечения онкологии, приводит к худшим результатам и рецидиву. Иммунотерапия, прямое доказательство того, что усиление иммунного ответа может полностью излечить онкологию, даже на четвертой стадии".

Если убрать стресс, пройдет ли рак

Кажется, будто все проблемы в жизни решаются, если исключить из нее источник стресса. Но врачи говорят о том, что выздоровление зависит не только от отношения к жизни и позитивных эмоций, но и от ситуации в целом.

"Когда нарушение ДНК клеток уже произошло, бесконтрольное деление практически невозможно остановить без терапии. Но есть возможность помочь организму справиться с болезнью путем снижения хронического стресса.