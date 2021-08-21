Правда о вашей спине: помогает ли сила воли держать осанку

Многие люди убеждены, что на плохую осанку влияет не только слабый тонус мышц, но и слабая сила воли. Кажется, если человек будет постоянно думать о том, как стоять и сидеть прямо, что-то значительно изменится. "Рамблер" выяснил, почему это не так.

Осанка —привычная поза человека, непринужденно стоящего с сомкнутыми пятками и разведенными под углом 45—50° носками. Особенности осанки определяются измерениями и описанием тела человека во всей совокупности — с головы до ног. Специалист по коррекции осанки и умному фитнесу Екатерина Яруткина рассказала, что именно влияет на нашу осанку.

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"На формирование осанки, в первую очередь, влияет наш образ жизни. Если мы постоянно находимся в скрюченном положении, естественно, это неблагоприятно влияет на осанку. Если же в нашей ежедневной привычки заложено другое положение, когда мы выпрямлены большую часть времени, то осанка становится лучше, и уже не доставляет неудобств и проблем", - отметила автор.

Эксперт также отметила, что осанка может портиться в зависимости от образа жизни, однако ее можно корректировать.

"Осанка портится во время беременности, это физиологический процесс, на который мы никак не можем повлиять. Поэтому очень важно во время и после беременности заниматься осанкой, чтобы чувствовать себя комфортно и чтобы не было проблем с фигурой и здоровьем спины, - добавила тренер.

Екатерина Яруткина объяснила, что одной силы воли для изменения осанки будет недостаточно. Необходимо выполнять упражнения не только для спины, но и для всего тела, ходить на массажи, да и просто ходить.

"Для корректировки осанки могут помочь не только упражнения. Дополнительно помощью будет массаж, самомассаж с использованием теннисных мячей и роллов для спины. Также любая активная деятельность помогает держать спину прямой: важно ходить 10 тысяч шагов в день, заниматься каким-то еще спортом, который будет укреплять мышцы кора".

Однако тренер отметила и важную, пусть и не основную роль, силы воли в процессе изменения осанки.