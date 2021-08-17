О каких заболеваниях говорят изменения на коже

Изменения на коже могут говорить о ряде внутренних заболеваний, которые связаны с нарушением работы различных желез. Их назвала врач-дерматовенеролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске Юлия Чиркина в интервью «Известиям».

По ее словам, нарушения кожи зачастую проявляются при гастроэнтерологических заболеваниях. Это могут быть высыпания (угри, себорейный дерматит), нарушения пигментации кожи, а также высыпания, обусловленные нарушениями со стороны сосудов (розацеа, сосудистые «звездочки») и проблемы повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению (фотодерматоз).

Как отметила медик, при заболеваниях эндокринной системы могут наблюдаться такие признаки, как сухость кожи, нездоровый цвет, отеки, шелушение, гипотермия, ломкость и выпадение волос, а также истончение ногтей.

«Наоборот, при гиперфункции кожа становится влажная, чувствительная к прикосновениям и пигментированная», — подчеркнула врач.

Кроме того, существует несколько кожных заболеваний, типичных для сахарного диабета. Они сопровождаются такими инфекционными заболеваниями как пиодермия, кандидоз, заключила Чиркина.