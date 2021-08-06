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Болезнь без болезни: что такое психовегетативный синдром

Катерина Саломе
3 часа назад

Мы привыкли обращаться к врачу при наличии неприятных симптомов, ожидая, что он сможет быстро диагностировать недуг. Но иногда случается так, что симптомы есть, а болезни нет. Пациент жалуется на тахикардию, головокружение и боль в животе, но врач не находит причину. Почему это происходит расскажет «Рамблер».

Что такое психовегетативный синдром
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Представьте, что человек из года в год страдает от головной боли или, например, тошноты. Терапевт, который тщательно искал хоть какую-нибудь конкретную болезнь у такого пациента, в результате ее не нашел. Именно такие пациенты — завсегдатаи поликлиник и частных медицинских центров. Бывает, что эти люди, не находя помощи у врачей), «разочаровываются» в медицине и живут наедине со своей «болезнью».

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Другие становятся «любимцами» терапевта: лечат синдром раздраженного кишечника, гипертонию, головную боль напряжения, дисциркуляторная энцефалопатию и прочее. Беда в том, что без правильного понимания природы заболевания терапия оказывается в лучшем случае бесполезной.

Что происходит на самом деле?

Всех этих пациентов объединяет один общий признак — высокая чувствительность организма к «возмущающим» факторам внутренней среды и к внешним факторам среды окружающей. То есть, в силу врожденной слабости нервной системы, она не справляется с нагрузкой окружающей среды, которая для других считается повседневной относительной нормой. Это явление называется психовегетативный синдром.

Он представляет собой совокупность симптомов, обусловленных нарушениями механизмов вегетативной регуляции. Перечень симптомов достаточно внушителен, но наиболее часто встречаются:
  • колебания артериального давления,
  • изменения частоты пульса и дыхания,
  • нарушения терморегуляции (субфебрилитет, понижение температуры тела),
  • тошнота,
  • рвота,
  • запоры,
  • диаррея,
  • задержка мочеиспускания,
  • гипергидроз,
  • сухость во рту,
  • гиперсаливация,
  • слезливость.

Примечательно, что зависимость проявления симптомов от динамики актуальной психогенной ситуации. Появление или усугубление интенсивности жалоб пациентов часто связано с конфликтной ситуацией или стрессовым событием. Чем сильнее стресс — тем хуже чувствует себя пациент.

Болезни и лекарства,
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