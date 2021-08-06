Что такое психовегетативный синдром

Мы привыкли обращаться к врачу при наличии неприятных симптомов, ожидая, что он сможет быстро диагностировать недуг. Но иногда случается так, что симптомы есть, а болезни нет. Пациент жалуется на тахикардию, головокружение и боль в животе, но врач не находит причину. Почему это происходит расскажет «Рамблер».

Представьте, что человек из года в год страдает от головной боли или, например, тошноты. Терапевт, который тщательно искал хоть какую-нибудь конкретную болезнь у такого пациента, в результате ее не нашел. Именно такие пациенты — завсегдатаи поликлиник и частных медицинских центров. Бывает, что эти люди, не находя помощи у врачей), «разочаровываются» в медицине и живут наедине со своей «болезнью».

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Другие становятся «любимцами» терапевта: лечат синдром раздраженного кишечника, гипертонию, головную боль напряжения, дисциркуляторная энцефалопатию и прочее. Беда в том, что без правильного понимания природы заболевания терапия оказывается в лучшем случае бесполезной.

Что происходит на самом деле?

Всех этих пациентов объединяет один общий признак — высокая чувствительность организма к «возмущающим» факторам внутренней среды и к внешним факторам среды окружающей. То есть, в силу врожденной слабости нервной системы, она не справляется с нагрузкой окружающей среды, которая для других считается повседневной относительной нормой. Это явление называется психовегетативный синдром.

колебания артериального давления,

изменения частоты пульса и дыхания,

нарушения терморегуляции (субфебрилитет, понижение температуры тела),

тошнота,

рвота,

запоры,

диаррея,

задержка мочеиспускания,

гипергидроз,

сухость во рту,

гиперсаливация,

слезливость. Он представляет собой совокупность симптомов, обусловленных нарушениями механизмов вегетативной регуляции. Перечень симптомов достаточно внушителен, но наиболее часто встречаются: