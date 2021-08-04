Остеомаляция: что нужно знать о мягких костях

Термином «остеомаляция» называют размягчение костей. Это метаболическое заболевание обусловлено недостатком кальция и других минералов в элементах скелета и характеризуется недостаточной минерализацией костной ткани. Подробнее об особенностях заболевания расскажет «Рамблер».

Заболевание приводит к уменьшению прочности костного каркаса, патологическим переломам и другим осложнениям, угрожающим жизни. Но в отличие от остеопороза, когда снижается масса костной ткани и кость становится пористой и хрупкой, при остеомаляции масса костной ткани остается нормальной, но из-за низкого содержания минералов кость становится слабой и мягкой, и как следствие, легко деформируется и повреждается.

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Остеомаляция является достаточно распространенным заболеванием. Статистика такова, что патология обнаруживается у семи из ста обследованных пациентов. При этом, женщины болеют в десять раз чаще, чем мужчины. При раннем выявлении заболевания и правильном лечении в подавляющем большинстве случаев можно достигнуть стойкого терапевтического эффекта и даже вылечить болезнь полностью.

Основные причины развития остеомаляции

Самой распространенной причиной развития остеомаляции является недостаток в организме витамина Д, а также фосфора и кальция - минералов, формирующих основную массу скелета. Устранение этого дефицита поможет снизить поражение костей, нормализовать скорость их роста и исправить уже возникшие деформации.

Частые причины возникновения дефицита ключевых «костных» веществ - несбалансированное питание, гормональные нарушения или сбои в работе почек либо паращитовидных желез.

С большой вероятностью остеомаляция может развиться у людей, перенесших операцию по удалению части желудка или кишечника, или имеющих иные патологии желудочно-кишечного тракта.

Распространенные симптомы заболевания

Болевой синдром. Кости при остеомаляции становятся чувствительными к давлению. Болезненность возникает при нажатии на гребни подвздошных костей («косточки» таза), и сохраняется после прекращения воздействия. Позже боль (чаще всего в спине, тазе, ногах и ребрах) ощущается и в покое.

Мышечная слабость. Дефицит кальция и фосфора препятствует нормальному сокращение мышц. Важным признаком заболевания является ограничение движения нижних конечностей – невозможность поднять и опустить ноги. Походка человека меняется, становится неуверенной и похожей на утиную.

Патологические переломы. При остеомаляции переломы происходят даже при незначительных нагрузках. При множественных переломах в позвонках искривляется осанка вплоть до развития горба.