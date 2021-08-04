Остеомаляция: что нужно знать о мягких костях

Термином «остеомаляция» называют размягчение костей. Это метаболическое заболевание обусловлено недостатком кальция и других минералов в элементах скелета и характеризуется недостаточной минерализацией костной ткани. Подробнее об особенностях заболевания расскажет «Рамблер».
Заболевание приводит к уменьшению прочности костного каркаса, патологическим переломам и другим осложнениям, угрожающим жизни. Но в отличие от остеопороза, когда снижается масса костной ткани и кость становится пористой и хрупкой, при остеомаляции масса костной ткани остается нормальной, но из-за низкого содержания минералов кость становится слабой и мягкой, и как следствие, легко деформируется и повреждается.
Остеомаляция является достаточно распространенным заболеванием. Статистика такова, что патология обнаруживается у семи из ста обследованных пациентов. При этом, женщины болеют в десять раз чаще, чем мужчины. При раннем выявлении заболевания и правильном лечении в подавляющем большинстве случаев можно достигнуть стойкого терапевтического эффекта и даже вылечить болезнь полностью.
Самой распространенной причиной развития остеомаляции является недостаток в организме витамина Д, а также фосфора и кальция - минералов, формирующих основную массу скелета. Устранение этого дефицита поможет снизить поражение костей, нормализовать скорость их роста и исправить уже возникшие деформации.
Частые причины возникновения дефицита ключевых «костных» веществ - несбалансированное питание, гормональные нарушения или сбои в работе почек либо паращитовидных желез.
С большой вероятностью остеомаляция может развиться у людей, перенесших операцию по удалению части желудка или кишечника, или имеющих иные патологии желудочно-кишечного тракта.
Болевой синдром. Кости при остеомаляции становятся чувствительными к давлению. Болезненность возникает при нажатии на гребни подвздошных костей («косточки» таза), и сохраняется после прекращения воздействия. Позже боль (чаще всего в спине, тазе, ногах и ребрах) ощущается и в покое.
Мышечная слабость. Дефицит кальция и фосфора препятствует нормальному сокращение мышц. Важным признаком заболевания является ограничение движения нижних конечностей – невозможность поднять и опустить ноги. Походка человека меняется, становится неуверенной и похожей на утиную.
Патологические переломы. При остеомаляции переломы происходят даже при незначительных нагрузках. При множественных переломах в позвонках искривляется осанка вплоть до развития горба.
Деформации костей. В запущенных состояниях происходит изменение формы позвоночника, таза и ног. Ярким симптомом остеомаляции является значительное укорочение туловища из-за поражения позвоночника, из-за которого в положении сидя человек напоминает карлика. Из-за искривления костей смещаются и сдавливаются внутренние органы, что влечет за собой нарушение их функции. В запущенной форме остеомаляция приводит к инвалидности.