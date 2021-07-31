Врач рассказал об опасности ангины и отита в жару

"Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной. Переохлаждение способствует снижению местного иммунитета, что в свою очередь может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию острого воспаления. Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусом",