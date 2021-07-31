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Врач рассказал об опасности ангины и отита во время жары

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Заведующий отделением, врач-оториноларинголог НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев предупредил об опасности ангины и отита в жаркую погоду. Об этом сообщает РИА "Новости".

Врач рассказал об опасности ангины и отита в жару
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, риск обострения и развития некоторых ЛОР-заболеваний летом остается таким же высоким, как и в холодное время года.

"Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной. Переохлаждение способствует снижению местного иммунитета, что в свою очередь может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию острого воспаления. Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусом",

- заявил специалист.

Вторая частая проблема в теплую погоду - отит, который возникает из-за развития бактериальной инфекции, например, при купании в загрязненных водоемах.

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