Пандемия английского пота — необычное явление в истории

Пандемия коронавируса — это далеко не первое серьезное испытание для человечества. Всем известна эпидемия чумы или испанки, но не каждый знает о пандемии потливой горячки, которая поразила Англию и Европу в XV–XVI веках. "Рабмлер" расскажет об этом подробнее.

Впервые заболевание было зафиксировано в начале правления первого монарха из династии Тюдоров Генриха VII. Армия Генриха состояла преимущественно из наемников, которые и привезли на остров заболевание.

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Болезнь начиналась с озноба, головокружения и головной боли, ломоты в суставах. Но уже спустя несколько часов к указанным симптомам прибавлялись жажда, учащение пульса, бред, боли в сердце. А зачем сонливость и потливость. Многие засыпали и больше не просыпались.

Фрэнсис Бэкон описывал заболевание так: «Это была чума, но, по всей видимости, не разносимая по телу кровью или соками, ибо заболевание не сопровождалось карбункулами, багровыми или синеватыми пятнами и тому подобными проявлениями заражения всего тела; все сводилось к тому, что тлетворные испарения достигали сердца и поражали жизненные центры, а это побуждало природу к усилиям, направленным на то, чтобы вывести эти испарения путем усиленного выделения пота».

Казалось, что от болезни нет спасения. Никто не понимал, как она передается, были также отмечены случаи повторного заражения. Эпидемия 1528 года стала настоящей трагедией. Жертвы исчислялись тысячами, причем не только в Англии, но и на континенте. «Английский пот» добрался до Польшы, Великого княжества Литовского, Великого княжества Московского, Швеции и Норвегии.

Последняя волна «английского пота» пришлась на середину XVI века. А потом пандемия прекратилась сама собой. До сих пор причина появления потливой лихорадки остается неизвестной. Современники связывали болезнью с грязью и вредными веществами в природе.