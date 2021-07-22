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Медики: вздутие живота может быть симптомом “тихого” рака

Мира Маркина
2 часа назад
Научно-исследовательский центр Moffitt Cancer назвал непроходящее вздутие живота неожиданным симптомом "тихого" рака яичников. Об этом пишет газета Daily Express.
Медики: вздутие живота может быть симптомом рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При вздутии живот выглядит надутым, круглым, может быть твердым. Человеку может хотеться в туалет чаще обычного. В основном такое состояние связывают с неправильным питанием, употреблением определенных продуктов, проблемами с пищеварением или стрессом.
Однако специалисты поясняют, что иногда вздутый живот сигнализирует о серьезной болезни — так называемом "тихом" раке яичников. Болезнь носит такое название, потому что пациенты не подозревают об опасности тревожных знаков вплоть до поздней стадии. Другие важные симптомы — необъяснимая потеря веса, сильная усталость, проблемы с мочеиспусканием.
Уточняется, что обратиться к врачу стоит, если симптом беспокоит в течение трех недель и более.
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