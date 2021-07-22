Медики: вздутие живота может быть симптомом рака

Научно-исследовательский центр Moffitt Cancer назвал непроходящее вздутие живота неожиданным симптомом "тихого" рака яичников. Об этом пишет газета Daily Express.

При вздутии живот выглядит надутым, круглым, может быть твердым. Человеку может хотеться в туалет чаще обычного. В основном такое состояние связывают с неправильным питанием, употреблением определенных продуктов, проблемами с пищеварением или стрессом.

Однако специалисты поясняют, что иногда вздутый живот сигнализирует о серьезной болезни — так называемом "тихом" раке яичников. Болезнь носит такое название, потому что пациенты не подозревают об опасности тревожных знаков вплоть до поздней стадии. Другие важные симптомы — необъяснимая потеря веса, сильная усталость, проблемы с мочеиспусканием.