Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Американские ученые доказали пользу кофе при профилактике аритмии

Lenta.ruиещё 1
10 часов назад
Американские ученые доказали пользу кофе при профилактики аритмии — нарушении сердечного ритма, пишет журнал JAMA Network.
Ученые доказали пользу кофе при профилактике аритмии
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Ученые из Калифорнийского университета рассмотрели влияние кофе на сердечный ритм, проанализировав данные о здоровье, генетических особенностях и количестве потребления напитка около 390 тысяч человек. В результате исследования эксперты выяснили, что популярное мнение о вреде кофе для сердечно-сосудистой системы (в частности, о риске развития аритмии) является необоснованным.
Специалисты выяснили, что каждая дополнительная чашка кофе в течение дня уменьшает риск аритмии на три процента. В частности, напиток помогает бороться с такими нарушениями сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и наджелудочковая тахикардия.
Ранее ученые доказали способность кофе снижать риск смерти. В результате анализа данных пациентов специалисты выяснили, что употребляющие напиток из зерен любого сорта рисковали приобрести хроническое заболевание печени или жировой болезни печени на 20 процентов меньше.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители