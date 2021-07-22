Медики назвали вздутие живота симптомом «тихого» рака

В научно-исследовательском центре Moffitt Cancer назвали непроходящее вздутие живота неожиданным симптомом так называемого «тихого» рака яичника у женщин. Об этом пишет газета Daily Express.

Так, при вздутии живот у больного выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. В основном это связывают с неправильным питанием, проблемами с пищеварением или стрессом.

«Однако иногда оно сигнализирует о серьезной болезни», — пояснили специалисты.

Кроме того, уточняется, что многие иногда испытывают вздутие живота, и лишь в случаях, когда симптом беспокоит в течение трех недель или более, рекомендуется обратиться к врачу.

Медики также заявили, что рак яичника нередко называют «тихой болезнью», так как пациенты часто не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных знаков вплоть до поздней стадии. К другим симптомам болезни относят необъяснимую потерю веса, сильную усталость и проблемы с мочеиспусканием.