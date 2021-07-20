Что нужно знать про удаление родинок

Одни хотят удалить родинки из эстетических соображений, другие переживают, что они могут привести к проблемам со здоровьем и даже онкологии. "Рамблер" рассказывает, к какому врачу идти, как проходит процедура и какие есть противопоказания после.

Первое, что нужно сделать, - обратиться к специалисту. Если это бесплатная поликлиника, для начала необходимо записаться к хирургу, который посмотрит родинку и даст направление на консультацию к онкологу в специализированное учреждение. Потом, вероятно, вам назначат большое количество анализов, так как по ОМС без них никакие, даже небольшие хирургические вмешательства, не проводят. Через поликлинику процесс может затянуться на месяц, а в условиях пандемии и больше, но зато вы ничего не потратите.

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В платном медицинском учреждении вы можете сразу пойти к хирургу-дерматологу. С помощью дерматоскопа врач осмотрит новообразование. Обычно проверяют, есть ли асимметрия, какой у родинки оттенок и края. Если во время приема медик не обнаружит признаков дисплазии, вам могут сразу ее удалить при помощи лазера. После невус сдается на гистологическое исследование. Это делается для того, чтобы определить тип новообразования. В бесплатной клинике это делают в обязательном порядке, в платной можно отказаться на свой страх и риск.

Под местной анестезией процедура совершенно безболезненна и длится около пяти минут. Во время удаления лазером только ощущается запах паленого. После рану обрабатывают и заклеивают. В течение двух дней после процедуры медики не рекомендуют мочить ее водой. Место, где была родинка, нужно обрабатывать Банеоцином два раза в сутки на протяжении семи дней. Через несколько дней там образуется корочка, которая через пару недель отпадает.