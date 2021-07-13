Что нужно знать о "болезни вейперов"

EVALI или "болезнь вейперов" представляет собой повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет и вейпа. Такое название дали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США в 2019 году после резкого всплеска заболеваний легких у вейперов в стране. "Рамблер" расскажет все, что нужно об этом знать.

"Болезнь вейперов" может проявляться как пневмония, острый бронхиолит (воспаление в бронхиолах) или пневмонит (воспаление стенки альвеол), при этом общим для всех типов болезни является ее неинфекционная природа: от воспаления не помогают антибиотики. Большую часть пациентов направляют в отделение интенсивной терапии и подключают к системе искусственной вентиляции легких.

К поражению легких приводят некие вещества, содержащиеся в жидкостях для вейпинга, однако какие именно до сих пор не известно. И поскольку точная причина болезни все еще неизвестна, диагноз EVALI ставят в результате исключения других возможных патологий и на основе определенных симптомов: одышка, кашель, боли в горле, лихорадка, тошнота, рвота, диарея, усталость, боли в груди и животе.

Некоторое время назад пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что в Морозовской детской больнице зафиксировали первый в России случай легочного повреждения электронными сигаретами, или EVALI. У 17-летнего подростка наблюдались одышка и кашель, повышенная температура, рвота, боль в животе и сильное снижение веса. Более двух недель подросток провел в отделении интенсивной терапии и в результате пошел на поправку.