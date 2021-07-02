Как по пальцу узнать, что у вас обезвоживание

О многих проблемах со здоровьем тело говорит нам само. Однако существуют различные тесты, которые вы можете провести в домашних условиях и узнать, есть ли у вас определенные отклонения. "Рамблер" рассказывает о способе, с помощью которого можно понять, страдаете ли вы обезвоживанием. И вам понадобится только ваш палец.

Для того, чтобы понять, нужно ли вам пить больше воды, достаточно воспользоваться щипковым методом. Возьмите палец любой руки и сожмите кожу на месте сгиба — там, где располагается сустав.

Подержите сжатие несколько секунд, а потом отпустите. Если кожа осталась "стоять", значит у вас обезвоживание и вам надо пить больше жидкости. Если кожа вернулась на место довольно быстро — у вас нет проблем с организмом.

Такой метод называется кожным защемлением или тестом на тургор кожи. Чем больше в вашем теле воды, тем больше увлажнена будет ваша кожа.