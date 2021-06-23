Ученые раскрыли связь между стрессом и риском Альцгеймера

Согласно полученным данным, хронический стресс может влиять на многие биологические пути в организме. По мнению ученых, существует тесная связь между воздействием данного вида стресса и путями, влияющими на реакцию организма на такой стресс. Ученые обнаружили, что генетические вариации внутри этих путей могут оказывать воздействие на поведение иммунной системы мозга, вызывая дисфункциональные реакции. В конечном итоге это может привести к нарушению нормальных процессов в мозгу, что повышает вероятность последующей нейродегенерации и, как следствие, деменции.
Исследователи смогли описать механизмы того, как факторы хронического стресса влияют на происходящие в головном мозге процессы, что является причиной воспаления и нейродегенерации. Данное открытие может поспособствовать выработке новых рекомендаций по приему препаратов для контроля за уровнем стресса, что должно помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера.