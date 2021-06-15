Создана вакцина против разрушающей мозг болезни

Экспериментальная вакцина против болезни Альцгеймера продемонстрировала эффективность в очищении тканей мозга от аномального тау-белка, однако пока не совсем ясно, способна ли она сохранить функции мозга. У немногих пациентов с действительно высоким уровнем тау-белка ухудшение когнитивных функций заметно уменьшилось.

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О результатах второй фазы клинических испытаний нового препарата против неизлечимой и смертельной формы деменции, от которой пока нет лечения, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.

Специалисты словацкой фармацевтической компании-разработчика AXON Neuroscience протестировали пептидную вакцину AADvac1 на 196 пациентах с легкой формой деменции. В течение всего времени испытания (24 месяца) одной группе участников давали 11 доз препарата (каждая по 40 микрограммов), а другой плацебо. Основной целью являлась проверка безопасности вакцины и ее переносимости в ходе долговременного приема. Кроме того, ученые оценили иммуногенность и эффективность AADvac1 в уменьшении когнитивных нарушений, вызванных накоплением тау-белков.

Тау-белок наряду с бета-амилоидом считается одним из основных факторов патологического процесса при болезни Альцгеймера. Эти токсичные белки накапливаются и образуют нейрофибриллярные клубки, которые, как считается, провоцируют гибель нейронов и разрушение тканей головного мозга.

Результаты испытаний не показали никакой разницы в развитии побочных эффектов от вакцины и от плацебо. Препарат индуцировал повышение уровня иммуноглобулина IgG, однако не оказал значительного эффекта на когнитивные функции пациентов. Это может объясняться тем, что среди всех пациентов было слишком мало людей с диагностированной болезнью Альцгеймера и высоким уровнем тау-белка. У тех же, у кого она была, отмечались некоторые улучшения в стандартных тестах на память, рассуждении и мышлении. В этой группе пациентов снижение функций мозга замедлилось на 30 процентов.