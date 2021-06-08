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Ошибки в лечении: что на самом деле нужно делать с мокротой

Даня Виттиг
4 часа назад
Кашель представляет собой рефлекторный механизм их очистки. Влажный кашель характеризуется наличием мокроты, которая скапливается на стенках органов дыхательной системы в случае их заболевания. "Рамблер" выяснил, какие ошибки люди совершают в ходе лечения и что на самом деле нужно делать с мокротой.
Ошибки в лечении: что на самом деле нужно делать с мокротой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Не сдерживайте кашель

Если у вас начался кашель и вы стесняетесь делать это на людях, то лучше отойти в сторону или вовсе остаться дома, чтобы не заражать других. Кашель – это не болезнь, а механизм очистки дыхательных путей. Если этот процесс сдерживать, то мокрота будет накапливаться в легких. Чтобы очистить дыхательные пути, необходимо принимать муколитические и отхаркивающие препараты.

Увлажните воздух

Многие люди считают, что влажный воздух опасен. Однако сухой воздух снижает активность интерферонов, необходимых для борьбы с вирусом. Необходимо постоянно проветривать помещение и делать влажную уборку в комнате, где находится пациент.

Не избегайте лечения

Люди боятся лекарств, считая их химией. Но растения могут нанести не меньший вред, например, лечась ромашкой, можно упустить развитие коронавируса, пневмонии или туберкулеза. Чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем быстрее вы будете жить полноценной жизнью. Далеко не всегда кашель проходит сам, а польза горчичников клинически так и не подтверждена
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