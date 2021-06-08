Ошибки в лечении: что на самом деле нужно делать с мокротой

Кашель представляет собой рефлекторный механизм их очистки. Влажный кашель характеризуется наличием мокроты, которая скапливается на стенках органов дыхательной системы в случае их заболевания. "Рамблер" выяснил, какие ошибки люди совершают в ходе лечения и что на самом деле нужно делать с мокротой.

Не сдерживайте кашель

Если у вас начался кашель и вы стесняетесь делать это на людях, то лучше отойти в сторону или вовсе остаться дома, чтобы не заражать других. Кашель – это не болезнь, а механизм очистки дыхательных путей. Если этот процесс сдерживать, то мокрота будет накапливаться в легких. Чтобы очистить дыхательные пути, необходимо принимать муколитические и отхаркивающие препараты.

Увлажните воздух

Многие люди считают, что влажный воздух опасен. Однако сухой воздух снижает активность интерферонов, необходимых для борьбы с вирусом. Необходимо постоянно проветривать помещение и делать влажную уборку в комнате, где находится пациент.

Не избегайте лечения