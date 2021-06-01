«Страшный сон»: истории россиян, заболевших туберкулезом

Туберкулез входит в список десяти самых опасных заболеваний, от которых чаще всего умирают люди. Сейчас внимание всего мира направлено на борьбу с коронавирусом. При этом у туберкулеза летальность выше, и он никуда не делся. Его возбудителем является бактерия, известная как палочка Коха. Попадая в организм, она размножается в органах и разрушает их. Еще 100 лет назад заболевание не лечили. Жертвами туберкулеза стали Чехов, Достоевский, Кафка и другие знаменитые люди. Современная медицина позволяет справиться с заболеванием. Это очень сложная и длительная терапия. Однако, если не лечить туберкулез, человек может прожить всего несколько месяцев или лет. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Статистика

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, "спящим" туберкулезом инфицирован каждый четвертый житель планеты. Это означает, что в организме есть бактерии-возбудители, но пока еще человек не болеет и не является переносчиком. Инфекция может дать знать о себе даже спустя 10, 20, 30 и даже 40 лет, когда ослабнет иммунитет. При его хорошем состоянии бактерии может и не вызвать инфицирования.

Ежегодно им заболевают около 10 миллионов человек: как взрослые, так и дети, а умирают около 1,4 миллиона. Из-за пандемии коронавируса статистика может ухудшиться. По словам врачей, COVID-19 сильно поражает легкие, именно там обычно находится туберкулезная палочка. При поражениях ткани инфекция может "проснуться".

Долгое время Россия входила в топ-15 стран с высокой заболеваемостью туберкулезом. Однако в 2020 году показатель снизился более чем на 20 процентов: было выявлено 47 тысяч новых случаев.

Почему туберкулез считают болезнью неблагополучных

Принято считать, что туберкулезом болеют только люди из неблагополучной среды. Но на самом деле это не так. Туберкулез действительно встречается чаще у тех, кто ведет нездоровый образ жизни. Из-за плохих условий, вредных привычек, неполноценного питания иммунитет ослабевает, и организму сложно бороться с заболеванием. Однако туберкулез могут подхватить и обеспеченные люди из благополучных семей. Это воздушно-капельная инфекция, поэтому есть шанс заболеть, просто находясь рядом с кашляющим человеком.

При этом прививка БЦЖ, которую делают детям, не дает гарантию, что человек не заразится. Вакцина не допускает тяжелой и смертельной формы туберкулеза.

Истории россиян

Московский врач Анна Белозерова на своей странице в Facebook поделилась историей трехлетнего ребенка, у которого обнаружили туберкулез:

"На КТ у молодого человека из хорошей семьи -первичный туберкулезным комплекс, с довольно большим объемом поражения легочной ткани и с массивными кальцинатами в лимфоузлах.

Заболевание выявлено на скрининге с помощью пробы Манту.

Это 21 век, Москва, приличная семья. Это может случиться с каждым".

В соцсети россияне написали свои истории заболевания:

"Помню, как вся такая из себя зашла на обследование к профессору. Тот меня послушал и сказал, что ничего у меня нет, но отправил на рентген. А там потом все сбежались и стали шептаться. Никогда этого не забуду. И спрашивают: "А вы сильно кашляете?" А вы не поверите, я почти не кашляла. А потом все поплыло: КТ, палата в диспансере как страшный сон. Это как тюрьма, только чуть лучше И сгустки крови везде и контингент. Но что вы приличные люди чахоткой не болеют. Уффф!"

У девушки было только два симптома туберкулеза: худоба и потливость.

"У нас лет 5-7 назад умер ребенок 12 лет с генерализованным туберкулезом. Оперировали ему перфоративную язву желудка. Гранулемы были везде, в миокарде тоже. Благополучный";

"У меня знакомая из приличной семьи заболела туберкулезом, и там почти без вариантов был концлагерь, многомесячные госпитализации";



"Доктора наук знаю, которого по скорой увезли с температурой под сорок, кашлял полгода, на мое "у вас чахоточный кашель", как его классики русской литры описывали шутил... Полгода лечился, несколько месяцев в больнице. Непонятно, где и как. У студента, несколько лет назад, когда играл в футбол, пошла кровь горлом при попадании мяча в грудь, оказался туберкулез".

Один мужчина рассказал, что попал в противотуберкулезный диспансер с подозрением, и его положили в одну палату с инфицированными пациентами: