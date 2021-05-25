Названы способы выявления рака кожи на ранних стадиях

Особенно важно постоянно следить за своими родинками для того, чтобы вовремя заметить изменения. Любые перемены должны насторожить, так как есть риск ее перерождения в злокачественное образование — меланому.

Существует способ, с помощью которого можно проводить самостоятельную диагностику. В таком случае надо сравнить две половинки родинки: одна должна быть похожа на другую с равномерными краями. Однако если вы заметили различия, стоит обратиться за медицинской помощью. Помимо этого, обращать внимание важно не только на форму, но и на цвет: