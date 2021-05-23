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Головная боль: когда вызывать скорую, а когда можно обойтись водой

Мира Маркина
1 час назад
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с головной болью. Чаще всего она не опасна, но порой может свидетельствовать о серьезных недугах. Подробнее о причинах данного дискомфорта – в материале "Рамблера".
Головная боль: когда вызывать скорую
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Обезвоживание

Дефицит воды в организме может спровоцировать головную боль. К примеру, так часто происходит при похмелье. Если вы подозреваете, что организм обезвожен, выпейте стакан воды и посмотрите, улучшиться ли состояние через 10-15 минут.

Вы не выспались или спали слишком долго

В среднем, медики советуют отводить на сон 7-8 часов. И дефицит, и переизбыток сна чреват головными болями.

Дальнозоркость

В данном случае голова начинает болеть, когда вы пытаетесь сосредоточиться на предметах, находящихся рядом.

Перегрев

Слишком интенсивная тренировка или прогулка в жаркий день могут стать причиной недомогания. В числе других симптомов перегрева: слабость, головокружение, сильное потоотделение.

Голод

Снижение уровня сахара в крови провоцирует головную боль. С этим, как правило, сталкиваются люди, которые забыли поесть вовремя или придерживаются слишком строгой диеты.

Когда вызывать скорую

Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо, если сильная головная боль возникла внезапно и сопровождается следующими симптомами:
  • спутанное сознание;
  • онемение или слабость одной стороны лица либо тела;
  • температура выше 39 градусов;
  • головокружение;
  • невнятная речь;
  • внезапные проблемы со зрением
  • скованность мышц шеи;
  • тошнота и рвота (если они очевидно не связаны с похмельем или вирусной инфекцией типа гриппа);
Болезни и лекарства,
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