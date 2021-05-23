Головная боль: когда вызывать скорую

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с головной болью. Чаще всего она не опасна, но порой может свидетельствовать о серьезных недугах. Подробнее о причинах данного дискомфорта – в материале "Рамблера".
Обезвоживание
Дефицит воды в организме может спровоцировать головную боль. К примеру, так часто происходит при похмелье. Если вы подозреваете, что организм обезвожен, выпейте стакан воды и посмотрите, улучшиться ли состояние через 10-15 минут.
Вы не выспались или спали слишком долго
В среднем, медики советуют отводить на сон 7-8 часов. И дефицит, и переизбыток сна чреват головными болями.
Дальнозоркость
В данном случае голова начинает болеть, когда вы пытаетесь сосредоточиться на предметах, находящихся рядом.
Перегрев
Слишком интенсивная тренировка или прогулка в жаркий день могут стать причиной недомогания. В числе других симптомов перегрева: слабость, головокружение, сильное потоотделение.
Голод
Снижение уровня сахара в крови провоцирует головную боль. С этим, как правило, сталкиваются люди, которые забыли поесть вовремя или придерживаются слишком строгой диеты.
Когда вызывать скорую
Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо, если сильная головная боль возникла внезапно и сопровождается следующими симптомами:
- спутанное сознание;
- онемение или слабость одной стороны лица либо тела;
- температура выше 39 градусов;
- головокружение;
- невнятная речь;
- внезапные проблемы со зрением
- скованность мышц шеи;
- тошнота и рвота (если они очевидно не связаны с похмельем или вирусной инфекцией типа гриппа);