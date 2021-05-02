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Что такое синдром Бога у врачей и как он проявляется

Даня Виттиг
4 часа назад
Существует множество психических заболеваний, но некоторые из них вызывают неподдельный интерес, хотя бы своим названием. Синдром Бога практически не поддается лечению и считается серьезным отклонением. "Рамблер" выяснил о нем подробнее.
Что такое синдром Бога у врачей и как он проявляется
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Синдром Бога характеризуется серьезными психическими расстройствами, повышенной возбудимостью, вспышками гнева, тяжелой адаптивностью, склонностью к созданию конфликтов.
Обычно люди с подобным синдромом абсолютно уверены в своей правоте, иногда это граничит с бредом. Больной склонен игнорировать очевидные факты и мнения других. Он считает, что исполняет особую миссию и следует ей.
При этом на сеансе с терапевтом очень часто такие люди честно признаются в своей проблеме. Например, сначала пациент придерживается позиции, что несет божественную миссию и только потом говорит, что он и есть Бог.
Заболевание приводит к разрушению личности, подобные процессы происходят и с зависимыми людьми. Человек не может адаптироваться в социальной среде, поведение и реакции становятся неадекватными.
В основном, синдром чаще всего проявляется у людей, ответственных за жизни других. Чаще влиянию синдрома подвержены кардиохирурги, хирурги травм головы и интервенционные кардиологи. У специалистов в этих сферах — самый высокий уровень стресса, когда от действий зависит жизнь.
Со временем страх притупляется, человек может начать совершать рискованные поступки или уверовать в то, что любое его решение верное. В некоторых случаях такие изменения приводят к халатности, хотя в истории есть примеры, когда врачи с комплексом Бога становились авторами жутких экспериментов над людьми.
Болезни и лекарства,
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