Что такое синдром Бога у врачей и как он проявляется

Существует множество психических заболеваний, но некоторые из них вызывают неподдельный интерес, хотя бы своим названием. Синдром Бога практически не поддается лечению и считается серьезным отклонением. "Рамблер" выяснил о нем подробнее.

Синдром Бога характеризуется серьезными психическими расстройствами, повышенной возбудимостью, вспышками гнева, тяжелой адаптивностью, склонностью к созданию конфликтов.

Обычно люди с подобным синдромом абсолютно уверены в своей правоте, иногда это граничит с бредом. Больной склонен игнорировать очевидные факты и мнения других. Он считает, что исполняет особую миссию и следует ей.

При этом на сеансе с терапевтом очень часто такие люди честно признаются в своей проблеме. Например, сначала пациент придерживается позиции, что несет божественную миссию и только потом говорит, что он и есть Бог.

Заболевание приводит к разрушению личности, подобные процессы происходят и с зависимыми людьми. Человек не может адаптироваться в социальной среде, поведение и реакции становятся неадекватными.

В основном, синдром чаще всего проявляется у людей, ответственных за жизни других. Чаще влиянию синдрома подвержены кардиохирурги, хирурги травм головы и интервенционные кардиологи. У специалистов в этих сферах — самый высокий уровень стресса, когда от действий зависит жизнь.