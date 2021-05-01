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Онколог оценил вероятность наследственной передачи рака

Lenta.ruиещё 4
6 часов назад
Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с «Пятым каналом» оценил вероятность наследственной передачи рака. Врач отметил, что рак не считается наследственным заболеванием. Однако существует риск унаследовать мутации, повышающие риск развития того или иного вида онкологии.
Онколог оценил вероятность наследственной передачи рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Чтобы определить риск наследования рака, следует обратить внимание на три вещи, отметил Базылев.
В первую очередь, есть развилось ли у кого-то из родственников онкологическое заболевание, когда они были моложе 50 лет.
Второе — наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников.
И, в-третьих, это развитие онкологии, нехарактерной для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака легкого у человека, который никогда не курил.
При этом специалист предупредил, что не стоит беспокоиться, если у кого-то в семье было обнаружено что-то из перечисленного. Базылев рекомендовал сходить на прием к онкологу или генетику. Врач определит, на какие мутации необходимо сдать анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть риск возникновения рака.
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