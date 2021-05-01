Онколог оценил вероятность наследственной передачи рака

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с «Пятым каналом» оценил вероятность наследственной передачи рака. Врач отметил, что рак не считается наследственным заболеванием. Однако существует риск унаследовать мутации, повышающие риск развития того или иного вида онкологии.

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Чтобы определить риск наследования рака, следует обратить внимание на три вещи, отметил Базылев.

В первую очередь, есть развилось ли у кого-то из родственников онкологическое заболевание, когда они были моложе 50 лет.

Второе — наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников.

И, в-третьих, это развитие онкологии, нехарактерной для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака легкого у человека, который никогда не курил.