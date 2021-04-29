Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач рассказала об опасности быстрого похудения

Lenta.ruиещё 3
8 часов назад
Резкое похудение может указывать на наличие серьезных заболеваний, заявила врач-терапевт Тина Петровская. Ее слова передает «Пятый канал».
Врач рассказала об опасности быстрого похудения
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Первой причиной резкого похудения могут стать онкологические заболевания, отметила врач. Насторожиться также стоит, если масса тела уменьшается на пять килограммов за полгода.
Специалист заметила, что нужно наблюдать за неспецифическими симптомами, например, усталостью, слабостью, если они не связаны с жизненными факторами. Петровская объяснила, что потеря веса в совокупности с другими симптомами может стать признаком заболеваний щитовидной железы или болезнями аутоиммунного характера, например ревматоидного артрита.
Опасна также потеря веса при отсутствии видимых изменений в объемах.
«Также при заболевании сердечно-сосудистой системы, например при хронической сердечной недостаточности, снижается вес, но пациент может этого не замечать», — добавила терапевт.
На вес человека также могут повлиять психические заболевания, заключила Петровская.
Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург развеял мифы о продуктах для похудения. По его словам, определенная еда не может сделать тело стройным, а организм здоровым и энергичным. Врач указал на то, что главным правилом диеты служит умеренность в рационе и физические нагрузки.
Болезни и лекарства,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители