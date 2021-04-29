Врач рассказала об опасности быстрого похудения

Резкое похудение может указывать на наличие серьезных заболеваний, заявила врач-терапевт Тина Петровская. Ее слова передает «Пятый канал».

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Первой причиной резкого похудения могут стать онкологические заболевания, отметила врач. Насторожиться также стоит, если масса тела уменьшается на пять килограммов за полгода.

Специалист заметила, что нужно наблюдать за неспецифическими симптомами, например, усталостью, слабостью, если они не связаны с жизненными факторами. Петровская объяснила, что потеря веса в совокупности с другими симптомами может стать признаком заболеваний щитовидной железы или болезнями аутоиммунного характера, например ревматоидного артрита.

Опасна также потеря веса при отсутствии видимых изменений в объемах.

«Также при заболевании сердечно-сосудистой системы, например при хронической сердечной недостаточности, снижается вес, но пациент может этого не замечать», — добавила терапевт.

На вес человека также могут повлиять психические заболевания, заключила Петровская.