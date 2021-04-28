Комар, оса, клещ: когда укус насекомого становится опасен

Мы так давно ждали тепла, что забыли о насекомых, укусы которых не только неприятны по ощущениям, но и очень опасны. "Рамблер" выяснил, в каких случаях необходимо обратиться к врачу.

Укусы насекомых опасны, так как могут вызвать сильную аллергическую реакцию. К сожалению, не всегда люди знают, есть ли у них аллергия. Опасность аллергии состоит в том, что анафилактическая реакция возникает молниеносно.

Чаще всего реакция на укусу проявляется в виде зуда, воспаления места укуса. Когда укусов много, зуд может превратиться в пытку.

Другая проблема укусов в инфекциях, которые переносят насекомые: болезнь Лайма, вирусный энцефалит, малярия и другие инфекции.

Если вас укусил клещ, его нужно вытащить. Если нет возможности сделать это самостоятельно, обратитесь в травматологический пункт. Если укусила оса или пчела, необходимо достать жало, промыть пораженный участок водой с мылом и приложить холодный компресс.

Однако, если симптомы после укуса усиливаются или вас ужалили в области рта, рядом с горлом, или в области глаз, необходимо обратиться за медицинской помощью.