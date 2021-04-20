Доктор Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дата рождения может влиять на здоровье человека. В эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» он объяснил, как месяц рождения связан с риском получения того или иного заболевания.

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Специалист со ссылкой на данные Колумбийского университета в США отметил, что изучение медицинских карт около 1,5 миллиона человек в конце XX века позволило определить, что в те или иные месяцы рождения люди часто получают одинаковые заболевания.

«Оказалось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия, а у тех, кто в феврале — больше проблем с дыхательной системой, вплоть до рака бронхов»,

— сообщил доктор. По словам Мясникова, рожденные в марте склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.

У людей с днем рождения в апреле чаще встречалась стенокардия, а у майских — низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезней мочевыводящих путей, а в августе — к астме.