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Доктор Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье

Lenta.ru
2 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дата рождения может влиять на здоровье человека. В эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» он объяснил, как месяц рождения связан с риском получения того или иного заболевания.
Доктор Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист со ссылкой на данные Колумбийского университета в США отметил, что изучение медицинских карт около 1,5 миллиона человек в конце XX века позволило определить, что в те или иные месяцы рождения люди часто получают одинаковые заболевания.
«Оказалось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия, а у тех, кто в феврале — больше проблем с дыхательной системой, вплоть до рака бронхов»,
— сообщил доктор. По словам Мясникова, рожденные в марте склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.
У людей с днем рождения в апреле чаще встречалась стенокардия, а у майских — низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезней мочевыводящих путей, а в августе — к астме.
Доктор уверен, что эти предрасположенности не связаны с генетикой людей. «Это статистический факт», — пояснил врач. При этом он констатировал, что допускает связь этих заболеваний с тем, в какой период рос человек в первые шесть месяцев жизни.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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