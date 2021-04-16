Доктор Мясников назвал необычный симптом инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире собственной передачи на канале «Россия 1» рассказал о необычном симптоме, предвещающим инсульт. Он также назвал факторы риска для этого недуга. Выпуск программы доступен на YouTube.

По словам доктора, сильнее остальных риску инсульта подвержены люди, страдающие ожирением. Кроме того, негативным фактором являются повышенный уровень сахара в крови, холестерин и артериальная гипертония.

«Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения может быть запахи, может быть звуки, странное освещение, вот эта вот "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с "аурой", она может закончиться и инсультом, в том числе»,

— описал симптом Мясников. Он добавил, что подобное проявление недуга чаще встречается у женщин.