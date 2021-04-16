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Доктор Мясников назвал предвестника инсульта и вспомнил необычный симптом

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире собственной передачи на канале «Россия 1» рассказал о необычном симптоме, предвещающим инсульт. Он также назвал факторы риска для этого недуга. Выпуск программы доступен на YouTube.
Доктор Мясников назвал необычный симптом инсульта
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам доктора, сильнее остальных риску инсульта подвержены люди, страдающие ожирением. Кроме того, негативным фактором являются повышенный уровень сахара в крови, холестерин и артериальная гипертония.
«Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения может быть запахи, может быть звуки, странное освещение, вот эта вот "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с "аурой", она может закончиться и инсультом, в том числе»,
— описал симптом Мясников. Он добавил, что подобное проявление недуга чаще встречается у женщин.
Ранее доктор Мясников раскрыл частую ошибку при головной боли. По его словам, россияне ошибочно считают, что антидепрессанты не являются обезболивающими при головной боли.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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