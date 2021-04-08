Российский врач назвал лучшие способы распознать инфаркт

Специалист напомнил, что инфаркт миокарда стал чаще случаться у людей в возрасте 25-30 лет, поэтому в случае развития признаков заболевания необходимо быстро отреагировать и обратиться к медикам.

Врач также отметил, что поводом для беспокойства должна стать любая резкая боль в грудной клетке. По его словам, в таком случае нельзя применять обезболивающие противовоспалительные средства.

Так, если у пациента появилась резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку, а иногда она приводит к развитию резкого кашлевого рефлекса, боль, отдающая в левую лопатку, то ее нельзя купировать различными обезболивающими противовоспалительными препаратами. В таком случае нужно, чтобы врач оценил состояние больного, сделал электрокардиограмму и только потом исключил острое поражение миокарда и назначил пациенту правильное лечение.