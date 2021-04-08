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Российский врач назвал лучшие способы распознать инфаркт

Lenta.ruиещё 4
8 часов назад
Врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный в беседе с телеканалом «Звезда» назвал лучшие способы распознать приближающийся инфаркт.
Российский врач назвал лучшие способы распознать инфаркт
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист напомнил, что инфаркт миокарда стал чаще случаться у людей в возрасте 25-30 лет, поэтому в случае развития признаков заболевания необходимо быстро отреагировать и обратиться к медикам.
Врач также отметил, что поводом для беспокойства должна стать любая резкая боль в грудной клетке. По его словам, в таком случае нельзя применять обезболивающие противовоспалительные средства.
Так, если у пациента появилась резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку, а иногда она приводит к развитию резкого кашлевого рефлекса, боль, отдающая в левую лопатку, то ее нельзя купировать различными обезболивающими противовоспалительными препаратами. В таком случае нужно, чтобы врач оценил состояние больного, сделал электрокардиограмму и только потом исключил острое поражение миокарда и назначил пациенту правильное лечение.
Ранее врач-детский хирург хирургического отделения 2 РДКБ РНИМУ имени Пирогова Алексей Степанов рассказал, что инфаркт кишечника происходит на фоне закупорки артериальных и венозных сосудов тромбами, в результате чего может развиваться некротизация стенок кишечника, воспаление в брюшной полости и перитонит. Также эта патология может появиться в результате заворота в из-за незавершенного поворота кишечника.
Болезни и лекарства,Алексей Степанов,ТК "Звезда",
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