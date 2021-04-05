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В янтаре нашли средство против неизлечимых болезней

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Ученые Американского химического общества определили вещества, содержащиеся в янтаре, которые могут быть использованы в борьбе с бактериальными инфекциями, неизлечимых с помощью многих антибиотиков. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Специалисты проанализировали образцы окаменевшей смолы возрастом 44 миллионов лет назад из крупнейшего месторождения янтаря в регионе Балтийского моря. Смола выделялась вымершим видом сосен Sciadopityaceae и обладала защитным эффектом против бактерий, грибков и насекомых.
Для исследований был приготовлен мелкодисперсный янтарный порошок, компоненты из которого экстрагировали с помощью растворителей. Экстракты были подвергнуты хромато-масс-спектрометрией, чтобы определить химические соединения в их составе. Ученые нашли в янтаре абиетиновая кислоту, дегидроабиетиновую кислоту и палюстровую кислоту — органические соединения с 20 атомами углерода, обладающие биологической активностью.
Результаты тестов показали, что эти соединения активны против грамположительных бактерий, таких как определенные штаммы Staphylococcus aureus. По словам ученых, это означает, что абиетиновые кислоты и их производные являются потенциальным источником новых средств для лечения инфекционных заболеваний.
Болезни и лекарства,
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