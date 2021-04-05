Кто такой нефролог и как понять, что вам пора к нему идти

Нефролог - это врач, который специализируется на лечении и профилактике недугов почек. Кроме того, нефролог занимается заболеваниями, к которым привели нарушения в работе почек.

Подробнее о том, какие болезни лечит этот специалист и как понять, что вам нужно к нему на прием - в материале "Рамблера".

Серьезные воспаления почек (например, пиелонефрит)

Хроническая почечная недостаточность

Камни в почках

Острая почечная недостаточность

Повышенное давление, если оно связано с нарушениями в работе почек

Рак почки Спектр недугов, которые помогает побороть нефролог, довольно велик. В числе самых распространенных:

Если заболевание связано с почками, но хирургическое вмешательство не требуется, пациента направят к урологу.

Поскольку нефролог - это узкий специалист, направление к нему обычно выдает терапевт, ориентируясь на жалобы пациента. Чаще всего на консультацию к нефрологу направляют, если человек страдает от гипертонии, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и аутоиммунных недугов.