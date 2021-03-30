Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма

По его словам, некоторые могут страдать алкоголизмом без последствий. «Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов», — отметил врач.