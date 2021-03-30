Нарколог назвал главную причину алкоголизма в России

Специалист также назвал примерное число людей в зоне риска. По его словам, в невротическом состоянии находятся семь из десяти человек.

«На момент опьянения он [алкоголь] снимает многие проявления невротического состояния, но несет большую опасность. Я думаю, люди знают об этом, но не видят другого выхода. Нигде же не написано "давай лечить невроз профессионально — лекарствами, у врачей"», — констатировал он.